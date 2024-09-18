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العالم

"سيغرقكم طوفان الاستشهاديين" (فيديو)

18 سبتمبر 2024 ()
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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا عبر موقعها الإلكتروني، يحمل عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، عرضت فيه مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب.

وتضمن التسجيل المصور، الذي نقلته قناة "الجزيرة" رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر أوت الماضي.

 

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