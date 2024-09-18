"سيغرقكم طوفان الاستشهاديين" (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا عبر موقعها الإلكتروني، يحمل عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، عرضت فيه مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب.
وتضمن التسجيل المصور، الذي نقلته قناة "الجزيرة" رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر أوت الماضي.
القسام تنشر تسجيلا مصورا تحت عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، فيه رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر اغسطس الماضي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/YHhfXEqwb5— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 18, 2024