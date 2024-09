Malika Matoub répond aux questions d’El Khabar

Dans une interview accordée à El Khabar après la prestation de serment du président Abdelmadjid Tebboune, Malika Matoub, la sœur du célèbre chanteur kabyle assassiné Matoub Lounès, a souligné la nécessité pour l'Algérie d'aller de l'avant.

Elle a exprimé son honneur d'avoir été invitée à cette cérémonie, qui a pris une grande importance symbolique étant donné que son frère, assassiné en juin 1998, était l'une des figures les plus marquantes de l'opposition.

Concernant sa présence à la cérémonie officielle, Malika Matoub a déclaré que c'était un honneur d'être présente à un tel événement, estimant que l'Algérie a besoin de stabilité et de progrès.

Sur sa participation pour la première fois à un événement officiel, Malika Matoub a expliqué que cette participation découlait d'une prise de conscience et d'un sens des responsabilités, notamment que le pays se trouve à un carrefour géopolitique. Il est crucial que les patriotes travaillent ensemble pour préserver l'Algérie, a-t-elle estimé.

Pour ce qui est de l'héritage de son frère, Malika a rappelé que son frère, symbole national en Kabylie et en Algérie, avait des positions marquées politiquement et était un ambassadeur de l'Algérie, même dans les moments difficiles, comme la lutte contre l'extrémisme dans les années 1990.

Malika Matoub a, enfin, réaffirmé que son engagement se poursuit dans la lignée de son frère.