القضاء التونسي يصدر حكما بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال

أصدر القضاء التونسي اليوم حكما بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية الاستثمارات والتوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

واصدرت محكمة جندوبة اليوم حكما بإدانة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بالسجن ثمانية أشهر، ووصفت مديرية حملة زمال أن هذا الحكم "خطوة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين"، ووصفت ذلك بانها تنطبق من "ملفات مفتعلة".

وطالبت حملة المرشح العياشي زمال، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى" التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح".

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة القيروان اليوم بطاقتي إيداع في قضية أخرى تخص التوقيعات، وحددت له جلسة يوم غد الخميس. كما ينتظر المرشح العياشي زمال غدا جلسة بمحكمة سليانة في أربعة ملفات، و في محكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى أربعة ملفات أخرى في محكمة تونس. مما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غدا في أربع محاكم مختلفة في نفس اليوم.