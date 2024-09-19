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مجتمع

تيارت: العثور على طفلة مفقودة ميتة

19 سبتمبر 2024 ()
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عثر، صباح اليوم، على طفلة ميتة بعد ليلة كاملة من البحث عنها بضواحي بلدية مهدية ( 60 كلم شرقي تيارت).

 وكانت الطفلة شمس البالغة من العمر 5 سنوات، خرجت تلعب، مساء أمس في حدود السادسة مساء كالعادة قرب بيت عائلتها الواقع بدوار عروبات ( حوالي 19 كلم شرقي مهدية)، قبل أن تعلن عائلتها فقدانها.

  لتنطلق عمليات البحث من طرف عناصر الدرك الوطني وأعوان الحماية المدنية لولايتي تيارت وتيسمسيلت بفرقتها "سينو تقنية"و بمشاركة المواطنين، استعملت فيها أضواء السيارات لتمشيط المنطقة الواقعة بين بلديتي مهدية وحمادية على الحدود مع ولاية تيسمسيلت ليلة كاملة دون انقطاع حسب مصدر من المنطقة شارك في عملية البحث، إلى أن عثر على الطفلة شمس المفقودة ميتة في حدود السادسة والنصف صباحا، غير بعيد عن مقر إقامة عائلتها، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.

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