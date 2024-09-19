تيبازة: الإطاحة بشبكتين لترويج المخدرات

أطاحت مصالح أمن دائرة شرشال بتيبازة بشبكتين مكونة من 08 أشخاص متورطين بحيازة المخدرات.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، في بيان لها اليوم، 'تمكن الأمن الحضري الثاني والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة شرشال بحر هذا الأسبوع من توقيف شبكتين لترويج المخدرات والمخدرات الصلبة، وذلك بعد الحصول على معلومات تفيد بنشاط أفراد الشبكتين، حيث تم إعداد خطة ميدانية مكنت من توقيفهم في حالة تلبس".

وأضاف المصدر ذاته " وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مساكنهم أين تم ضبط وحجز1010 قرص من المخدرات الصلبة، 129 كبسولة من المؤثرات العقلية، صفيحة من المخدرات "القنب الهندي" بوزن 77 غ وكذا مبلغ مالي مقدر بـ 55 مليون سنتيم وبالعملة الأجنبية مقدر بـ 210 أورو".

وبعد استيفاء مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة الجمهورية بمحكمة شرشال عن حيازة وتخزين المخدرات والمخدرات الصلبة لغرض البيع .