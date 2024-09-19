ضبط 500 مليون سنتيم مزورة بسطيف

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 06 أشخاص من بينهم امرأتان، مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن "التحريات في هذه القضية، انطلقت على إثر تلقي شكوى من أحد الأشخاص بعد استلامه مبلغا ماليا مزورا من قبل فتاتين اشترتا منه هاتفا ذكيا، وأثمرت التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة إلى تحديد هوية الفتاتين اللتان كانتا تقومان باستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشراء هواتف ذكية معروضة للبيع من طرفهم، مقابل مبالغ مالية مزورة".

وأضاف البيان أن" العملية أسفرت أيضا عن توقيف الشركاء الأربع للمشتبه فيهما وضبط مبلغ مالي مزور قدر بـ 4728000.00 دج، من فئتي (1000 و2000دج)، بالإضافة لمبلغ مالي قدر بـ 340000.00 دج من العائدات الإجرامية، ومعدات ووسائل كانت تستعمل في تصوير، تقطيع وطباعة الأوراق النقدية المزورة".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن جنايات تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للمساس بالاقتصاد الوطني، تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني، المشاركة وعدم التبليغ.