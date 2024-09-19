خطوات متسارعة لإطلاق مركب حليب الرضع

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم، الرئيس المدير العام لشركة بلدنا القطرية معتز محمد رسلان الخياط وسعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز نعمة والوفد المرافق لهما.

في بداية اللقاء، حسب ما جاء في بيان الوزارة، أعرب الرئيس المدير العام لشركة "بلدنا" عن "ارتياحه لمدى تقدم العلاقات الجزائرية القطرية في مجال الصناعة، لاسيما فيما يخص إنجاز مشروع مركب متكامل لحليب الأطفال الرضع الذي سينطلق بعد الإمضاء على مذكرة تفاهم عشية اليوم الخميس".

وأكد وزير الصناعة، في الاتجاه ذاته، أنّ المشروع "يتطلب مراعاة المعايير الدولية والجودة والنوعية في هذا المجال"، كما كشف أن قطاع الصناعة مستعد على مرافقة المشروع وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية"

وفي نفس السياق أشاد الوزير بـ "العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستعزز أكثر من خلال تجسيد مشاريع أخرى في مجال الصناعات الصيدلانية، الحديد والصلب، مواد التغليف وغيرها.

في الأخير رحب الطرف القطري بفكرة توسيع مجال التعاون في قطاع الصناعة داعيا الوفد المرافق له بالقيام بدراسات الجدوى وخطة عمل بالنسبة لكل مشروع.