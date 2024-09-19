"سيلا 2024" يحتفي بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة

يحتفي صالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا 2024" في طبعته الـ27 المزمع عقدها من الـ6 إلى الـ16 نوفمبر المقبل بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية من خلال استضافة أسماء وطنية ودولية للمشاركة في ندوات فكرية وأدبية بهذه المناسبة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة والفنون، اليوم.

وخلال ترؤسها لاجتماع تنسيقي خاص بتنظيم الطبعة الـ27 للصالون "سيلا 2024"، بمقر الوزارة وبحضور إطارات من الوزارة ومحافظ الصالون رفقة أعضاء من المحافظة، أسدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، توجيهاتها بخصوص البرنامج الثقافي النهائي لهذا الموعد الثقافي بالتأكيد على "ضرورة إنجاح هذه الطبعة وجعلها متميزة، سيما وأن الجزائر على موعد مع احتفالات الذكرى الـ70 لثورة نوفمبر المباركة".

ويأتي التركيز على إحياء الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة (1954- 2024)، يضيف البيان، بالنظر إلى "الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحدث التاريخي في ذاكرة الأمة"، حيث سيكون الجمهور من زوار المعرض على موعد مع التاريخ، من خلال برمجة ندوات فكرية وأدبية حول ثورة أول نوفمبر الخالدة، وأثرها على شعوب العالم، بمشاركة أسماء وازنة وطنيا ودوليا".

من جهة أخرى، ستكون القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون، وذلك من خلال ندوات على غرار "أدب المقاومة في فلسطين، أقلام في وجه النار"، "فلسطين في الشعر الجزائري"، "السينما في مواجهة الصهيونية" وكذا "التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة".

وينظم صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ 27 كما سبق الذكر، من الـ6 إلى الـ16 نوفمبر2024 بقصر المعارض "سافكس" بالجزائر العاصمة تحت شعار ''نقرأ لننتصر".