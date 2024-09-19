تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم بخمسة مراكز

تقدم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بخمسة (5) مراكز، في التصنيف الشهري للمنتخبات الخاص بشهر سبتمبر، باحتلاله للمرتبة الـ41 في التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتقدم المنتخب الوطني بخمسة مراكز مقارنة بالترتيب السابق، الذي كان يحتل فيه الصف الـ46 عالميا، ليستقر بذلك في المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا.

ويعود الفضل في هذه القفزة لفوز "الخضر" في الجولتين الأوليين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025، على كل من غينيا الاستوائية (2-0) وليبيريا (3-0).

واتسم هذا التصنيف الجديد بارتقاء منتخبات مصر وكوت ديفوار وتونس بدورها بخمسة مراكز في الترتيب العالمي الجديد فيما تراجعت السنغال بمرتبتين.

وعلى مستوى مقدمة الترتيب، حافظ منتخب "الأرجنتين" على المركز الأول، رغم خسارته على يد كولومبيا وفوزه على تشيلي، متبوعا في المركز الثاني بمنتخب "فرنسا"، بينما حل منتخب "إسبانيا"، حامل لقب أورو 2024، في المركز الثالث.

ولم يتغير ترتيب المراكز العشرة الأولى مقارنة بالتصنيف السابق الخاص بشهر أوت، ببقاء انجلترا في المركز (4)، و"البرازيل" (5)، "بلجيكا" (6)، "هولندا" (7)، "البرتغال" (8)، "كولومبيا" (9) و "إيطاليا" (10).