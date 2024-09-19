تمنراست: 5 وفيات في حادثين مروريين

شهدت ولاية تمنراست اليوم حادثين مروريين مأساويين أسفرا عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

في الحادث الأول، حسب بيان مصالح الحماية المدنية "وقع تصادم بين سيارة وحافلة على الطريق الوطني رقم 1 باتجاه قرية أراك، على بعد 90 كيلومترًا من بلدية عين أمق، على الساعة 12:50، حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان، فيما تم إسعاف الجريح الوحيد ونقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج."

أما الحادث الثاني، فقد شهدته بلدية أبالسة على الطريق الوطني رقم 55 أ، يضيف نفس المصدر، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وانقلبت، مما أدى إلى اشتعالها، وخلف هذا الحادث وفاة شخصين، وتم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.