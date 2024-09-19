إجلاء صحي لبحار تركي في جيجل

قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عملية إجلاء صحي لبحار من جنسية تركية في البحر. وهذا عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "في إطار المهام والجهود الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وإثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحريوم 18 سبتمبر 2024 على الساعة 11سا50 صباحا، لطلب صادر من طرف مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر بأنقرة متعلق بإجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية يبلغ من العمر 67 سنة عضو طاقم السفينة التجارية المسماة “SIFTRI”الحاملة لراية ليبيريا، إثر تعرضه لأزمة قلبية ووجوده في حالة حرجة."

إثر ذلك –يضيف المصدر - و"على الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عملية إجلاء صحي في البحر عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ. وبعد تحديد موقع السفينة من طرف ذات الحوامة على بعد سبعة وعشرون (27) ميل بحري شمال رأس روزا بالقالة، تم إجلاء البحار التركي على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله بعدها إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن رشد بعنابة من أجل تلقي العلاج اللازم".

وأكد الوزارة أن هذه "العملية تندرج في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف".