أمطار غزيرة تجتاح 47 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، من أمطار غزيرة على معظم ولايات الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة تحمل اللون الأحمر، نشرت عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تصل كميتها المتساقطة، بين 20 و40 ملم أو تتجاوز 50 ملم محليا، على ولايات: تندوف، بني عباس، بالإضافة إلى بشار، وذلك ابتداء من السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، وتستمر الى غاية الرابعة من مساء يوم السبت المقبل.

فيما تستمر تساقط أمطار غزيرة، -حسب نشرية خاصة أخرى- تتعدى كميتها 40 ملم محليا، على ولايات: غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغيير، بسكرة، الوادي، تقرت، تبسة، خنشلة، باتنة، وأم البواقي، وذلك الى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تسمسيلت، عين قزام، برج بوعريريج، بجاية، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، قالمة، عين صالح، تيزي وزو، عنابة، سطيف، جانت، اليزي، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة والبليدة، تساقط أمطار معتبرة، تتعدى كميتها 20 ملم محليا، وذلك الى غاية منتصف الليل.