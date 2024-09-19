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العالم

عملية نوعية للمقاومة (فيديو)

19 سبتمبر 2024 ()

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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من كمين مركب استهدف آليات جيش الاحتلال الصهيوني المتوغلة في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رقح جنوب قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد مرحلة إعداد مقاتلي القسام للكمين الذي استُخدم به عبوة ناسفة من طراز شواظ، وزراعتها في طريق آليات جيش الاحتلال، ثم تفجيرها فور وصول ناقلة جند صهيونية من طراز نمر.

 

 

كما ووثقت المشاهد لحظة استهداف آلية "نمر" أخرى بقذيفة "الياسين 105" بشكلٍ مباشر، إضافة لاستهداف آلية أخرى من ذات الطراز بقذيفة "تاندوم".

وكانت كتائب القسام قد نجحت بتنفيذ الكمين يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17 سبتمبر، فيما بثت مشاهده مساء اليوم الخميس.

واعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 4 من جنوده يوم الثلاثاء بعد وقوعهم بكمين للمقاومة في  رفح.

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