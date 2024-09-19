قرار من الفيفا لشبيبة القبائل

تلقت إدارة نادي شبيبة القبائل، أمس، قرارا من الفيفا تعلمها بمنع النادي من الاستقدامات بصفة مؤقتة.

وجاء في مراسلة الفيفا إخطارا بشكوى رفعها المدرب السابق للفريق، ألمايدا، للجنة فض المنازعات للهيئة الكروية الدولية، يعلمها بأن نادي شبيبة القبائل لم يحترم قرارا صادرا عنها (لجنة فض المنازعات) لتسديد مستحقاته المالية العالقة والمقدرة بنحو 3 مليار سنتيم.

وطلبت الفيفا من نادي شبيبة القبائل تقديم الإثبات على تسديد مستحقات المدرب ألمايدا بموجب قرار سابق صادر عن لجنة فض المنازعات حتى ترفع عن النادي عقوبة المنع من الاستقدامات.

وبناء على ذلك، فإن نادي شبيبة القبائل لا يمكنه، في الوقت الحالي، الاستفادة من أحكام المادة 51 من قانون بطولة الاحتراف لتعويض الحارس المصاب، قاية مرباح، بحارس آخر خارج الآجال، إلى حين رفع الفيفا للعقوبة المؤقتة المفروضة على النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي شبيبة القبائل من حقه استبدال إجازة الحارس مرباح بحارس جديد رغم انقضاء الآجال، كون المادة 51 تنص على أنه "في حال إصابة حارس وتأكيد الطبيب الفدرالي عدم قدرته على العودة إلى المنافسة، فإن النادي يمكن له تعويضه بحارس آخر من المحليين"، بمعنى أن الحارس المقرر أن يعوض مرباح يجب أن يكون حرا وأن يكون النادي الأخير الذي تعاقد معه هو ناد جزائري.