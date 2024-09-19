قررت وزارة الإتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة "يومية جزائر الغد" فورا والشروع في الإجراءات القانونية للتوقيف النهائي لنشاطها، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وأفاد بيان الوزارة أن قرار التعليق جاء استنادا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وفي ذات السياق، استدعت مصالح الوزارة اليوم الخميس، (طبقا للمادة 80 من قانون رقم 1923 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية) مدير نشر يومية "جزائر الغد"، والمؤسس المدير النفيذي للنشرية، للإستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في الجريدة (عدد 10 بتاريخ 19 سبتمبر 2024) من إعداد المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية، بسبب تضمنه معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي (رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية)، يضيف البيان.