أمطار على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، باستمرار تساقط الأمطار على عدة ولايات.

ففي نشرية خاصة، صنفت من المستوى الثالث، باللون الأحمر، حذر فيها الديوان من تساقط أمطار غزيرة بكميات قد تتعدى 40 ملم، على ولاية تندوف. وتمتد صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء.

كما نبهت المصالح ذاتها، في نشرية من المستوى الثاني، إلى تساقط أمطار رعدية، تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم، على ولاية بني عباس، وذلك بداية من السادسة صباحا إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وتوقع المصدر نفسه تساقط أمطار رعدية على ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، إن ڤزام، الأغواط، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، إن صالح، جانت، إليزي، تلمسان، قسنطينة، البيض، خنشلة، عين دفلى، المدية، السعيدة، النعامة وبشار. وتمتد صلاحية النشرية بداية من الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم غد السبت.