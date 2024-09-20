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مجتمع

وفاة 3 أشخاص في حادث مرور ببسكرة

20 سبتمبر 2024 ()
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أسفر حادث مرور، وقع فجر اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بولاية بسكرة.

وورد في بيان الحماية المدنية: "تدخلت مصالحنا، صباح اليوم، على الساعة 02 سا45 د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة لبرش، بلدية ودائرة لوطاية، بين مدينتي لوطاية وطولڤة، حيث خلف الحادث وفاة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى القطاع الصحي بلوطاية، وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى".

في حادث مرور ببسكرة

أسفر حادث مرور، وقع فجر اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بولاية بسكرة.

وورد في بيان الحماية المدنية: "تدخلت مصالحنا، صباح اليوم، على الساعة 02 سا45 د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة لبرش، بلدية ودائرة لوطاية، بين مدينتي لوطاية وطولڤة، حيث خلف الحادث وفاة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى القطاع الصحي بلوطاية، وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى".

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