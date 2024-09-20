سوناطراك تقترب من استئناف نشاطها في هذا البلد

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، أمس، عن تطلعه لإعادة بعث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سنة 2023 مع الشركة الموريتانية للمحروقات، من منطلق أنها تسمح بالبحث وتطوير فرص الاستثمار، تسويق المشتقات النفطية ومختلف الأسمدة الفلاحية وكذا تبادل الخبرات والتكوين في مختلف النشاطات النفطية وتحلية مياه البحر.

جاء هذا، حسب بيان مجمع سوناطراك، خلال اجتماع عقده الرئيس المدير العام لسوناطراك، على هامش المشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي "غازتيك"، المنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية، مع المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات إسماعيل عبد الفتاح.

من جانبه أعرب الطرف الموريتاني عن اهتمامه بالاستفادة من تجربة سوناطراك في مجال التكوين والتدريب، وكذا التعاون التقني، وفي هذا الخصوص أكد الرئيس المدير العام أن "سوناطراك مستعدة لاستئناف نشاطاتها بموريتانيا في مجال الطاقة"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه "سيتم تنظيم لقاء قريب بين الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أنّ الوفد الذي يقوده رشيد حشيشي أجرى على هامش المؤتمر العديد من اللقاءات مع مسؤولي الشركات الطاقوية العالمية، كانت مناسبة للاتفاق على تطوير علاقات التعاون، على غرار اللقاء مع نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة للشركة الأمريكية إكسون موبيل، جون أرديل، ووفد الشركة الأمريكية بيكر هيوز، وكذا رئيس شركة "جي جي سي" اليابانية ماسايوكي ساتو.