أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حسب ما نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة.

ورغم هذا، تتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض للسعر منذ عام 2020. ويتوقع صناع السياسات إجراء تخفيضات أخرى بمقدار نصف نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبحلول الساعة 06:15 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.16%، لتصل إلى 74.76 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.21%، لتصل إلى 71.8 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

ويتجه الخامان القياسيان (برنت وتكساس الوسيط) لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5%، بعد أن انخفضا إلى أدنى مستوياتهما في 3 سنوات تقريبا في 10 سبتمبر، وسجلا مكاسب في 5 من الجلسات الـ7 منذ ذلك الحين.