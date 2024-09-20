ربط مشروع إنتاج مسحوق الحليب بالطاقة جاهز

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف مجمع سونلغاز، لربط المشروع المتكامل الجزائري - القطري لإنتاج مسحوق الحليب المجفف بولاية أدرار بالطاقة، وأشار إلى أنّ مجمع سونلغاز أطلق، بعد دراسة تقنية، عددا من مشاريع إنجاز محولات كهربائية بعين المكان.

وذكر بيان للوزارة أن التصريح جاء خلال استقبال عرقاب، أمس الخميس، وفدا عن الشركة القطرية "بلدنا"، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، معتز محمد رسلان الخياط، حيث تمحور اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، حول ملف المشروع المتكامل الجزائري - القطري لإنتاج مسحوق الحليب المجفف بولاية أدرار، لاسيما ما تعلق بالربط الطاقوي للمشروع (كهرباء وغاز)، "والذي يعتبر من أهم شروط نجاح هذا المشروع الاستراتيجي".

وقدمت الوزارة خلال هذا اللقاء عرضا مفصلا حول المشاريع المبرمجة وكذا الحلول المقدمة بخصوص إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حسب متطلبات هذا المشروع، فيما جدد وزير الطاقة والمناجم تأكيده على "الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يعتبر ثمرة التعاون والشراكة المميزة بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة".

وقد أتاح اللقاء أيضا بحث فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لشركة "بلدنا" في الجزائر، وكذا لشركات مجموعة الخياط في العديد من المجالات، على غرار الطاقة والمناجم.

وبالمناسبة، أعرب الوزير عن "تطلعه إلى تطوير مشاريع شراكة جديدة مع الشركاء القطريين، متمنيا أيضا النجاح والتوفيق لهذا المشروع الهام وللشراكة الجزائرية القطرية".