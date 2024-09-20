تعرّف على أغلى اللاعبين في البطولة الجزائرية

بلغت مستويات الإنفاق للأندية الجزائرية في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، من أجل انتداب اللاعبين الجدد المحليين والأجانب، أرقاما غير مسبوقة، وحطمت صفقات تحويلات وأجور اللاعبين كل الأرقام القياسية.

ويتصدر مهاجم مولودية الجزائر، أندي دولور، قائمة اللاعبين الأكثر "كلفة" خلال "المركاتو" الأخير والأغلى في تاريخ البطولة الجزائرية بشكل عام، حيث تم شراء عقده من نادي أم صلال مقابل أكثر من مليون أورو، ستكون إدارة الرئيس حكيم حاج رجم ملزمة بتسديد هذا المبلغ للفريق القطري خلال الموسم الجاري، إضافة إلى ذلك سيتحصل المهاجم الأسبق لنادي مونبوليي على راتب شهري في حدود 900 مليون سنتيم.

ويأتي مهاجم شباب بلوزداد، الجنوب إفريقي، مايو خانيسا، في المركز الثاني كأكثر لاعب "كلفة" في سوق التحويلات الأخيرة، حيث انتدب الشباب اللاعب الذي استدعي 4 مرات فقط للمنتخب الأول لبلاده، مقابل 800 ألف دولار، سيستفيد منها فريقه كاب تاون، الاختلاف الوحيد مع دولور أن راتب مايو أقل بكثير من راتب "الغجري"، لكن مع حوافز كثيرة في حال تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب.

واحتل مدافع مولودية وهران، يانيس حماش، الصدارة في ترتيب أعلى راتب شهري في البطولة الجزائرية، اللاعب الذي كلف إدارة مولودية وهران 250 ألف أورو نظير شراء عقده من فريقه السابق نادي أروكا البرتغالي، سيتحصل على مليار سنتيم (راتب خام) بفارق بسيط عن الراتب الذي سيتقاضاه رياض بودبوز نظير توقيعه لفريق شبيبة القبائل، مع الاختلاف أن هذا الأخير وصل إلى الشبيبة في صفقة انتقال حر.

هذا وتم تسجيل العشرات من اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز 600 مليون سنتيم كراتب شهري، في صورة إسلام سليماني مع شباب بلوزداد، وحسام الدين غشة وإلياس شتي (اتحاد العاصمة)، مع الإشارة إلى أن عددا من اللاعبين استفادوا، إضافة إلى الرواتب الشهرية، من امتيازات مادية أخرى، في صورة منح إمضاء (على غرار ما فعلت مولودية الجزائر مع يوسف بلايلي الموسم الماضي) لا يتم تسجيلها على مستوى الرابطة.