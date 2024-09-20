غزة.. ارتفاع عدد النازحين

دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تيد شيبان، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار فورا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تصريح صحفي لشيبان، أعلن فيه عن مقتل أكثر من 14000 طفل في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.

ولفت شيبان إلى أن "الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميا في أوت المنصرم، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر، ما زاد من معاناة المواطنين".