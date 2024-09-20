حجز كمية معتبرة من الكوكايين في تمنراست

حجزت السلطات الأمنية في ولاية تمنراست، قرابة 23 كيلوغراما من الكوكايين، وتم تقديم المشتبه فيهم، أمس، أمام القضاء الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، تمهيدا لمواصلة التحقيق معهم أو لمحاكمتهم.

وذكر بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة تمنراست، أنه "بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وردت معلومات إلى مصالح أمن ولاية تمنراست تفيد بوجود كمية من المخدرات مخبأة بأحد المساكن بالمدينة".

وأضاف المصدر ذاته: "وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، أسفر عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات، نوع كوكايين، يقدر وزنها بـ22.774 كلغ، مع توقيف ثلاثة أشخاص وحجز سيارة نفعية".

وأسفر التحقيق القضائي عن ملاحقة هؤلاء المتهمين بتهم "الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، جناية حيازة ونقل وتخزين واستيراد مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة"، و"جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العموميةّ"، "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة". وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.