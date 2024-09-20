"التاس" ترد على الاتحاد السوفي

رفضت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان طلب الاتحاد السوفي بتمكينه من اللعب هذا الموسم في الرابطة الأولى، إلى حين النظر في قضيته الأساسية التي يطالب من خلالها بإعادة مبارياته للموسم الماضي.

وكان الاتحاد السوفي قد قام بتوكيل محام من تونس للدفاع عن ملفه ضد رابطة كرة القدم المحترفة، القاضي بإعادة مبارياته للموسم المنصرم، بحجة عدم تأهيل الرابطة لتسعة من لاعبيه، رغم أن إجراءات تسجيل اللاعبين تتم على مستوى نظام إلكتروني "ماتش برو" و"ديتياماس"، يكون فيها النادي مسؤولا عن الأخطاء، أو عدم استكمال ملفات لاعبيه بعد عملية التسجيل التي يقوم بها، وهو ما حدث الموسم الماضي مع الاتحاد السوفي، الذي لم يقم بتسجيل صحيح وكامل لتسعة من لاعبيه قبل انقضاء آجال التسجيل.

ولأن بطولة الموسم الجديد كانت على الأبواب، فإن الاتحاد السوفي أودع، بتاريخ 5 سبتمبر 2024، طلبا بطابع استعجالي على مستوى "تاس لوزان"، يطلب تمكينه، استثناء، من اللعب في بطولة الرابطة الأولى، إلى حين الفصل في قضيته، غير أن محكمة التحكيم الرياضي رفضت، اليوم، طلبه، ما يجعل الاتحاد السوفي مجبرا على المشاركة في بطولة الرابطة الثانية.