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رياضة

برنامج المباريات المنقولة على قنوات التلفزيون الجزائري

20 سبتمبر 2024 ()

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كشف التلفزيون الجزائري عن برنامج المباريات المنقولة على قنواته في مختلف المنافسات (البطولة المحترفة، الكؤوس الإفريقية).

 

 يوم الجمعة 20 سبتمبر:

دوري أبطال إفريقيا (إياب الدور التمهيدي)

شباب بلوزداد - الجمارك البوركينابي (18:00) على القناة السادسة الشبابية.

يوم السبت 21 سبتمبر:

كأس الكونفدرالية الإفريقية

شباب قسنطينة - نسواترمان الغاني (19:00) على القناة السادسة الشبابية

دوري أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي)

 مولودية الجزائر - الاتحاد المنستيري التونسي (20:00) على القناة الأولى الأرضية

يوم الأحد 22 سبتمبر:

كأس الكونفدرالية الإفريقية (الدور التمهيدي)

اتحاد العاصمة - الملعب التونسي (18:00) على القناة السادسة الشبابية

يوم الثلاثاء 24 سبتمبر:

الدوري الجزائري (الجولة الأولى)

مولودية وهران - شبيبة الساورة. (18:00) على القناة السادسة الشبابية.

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