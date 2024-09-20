برنامج المباريات المنقولة على قنوات التلفزيون الجزائري

كشف التلفزيون الجزائري عن برنامج المباريات المنقولة على قنواته في مختلف المنافسات (البطولة المحترفة، الكؤوس الإفريقية).

يوم الجمعة 20 سبتمبر:

دوري أبطال إفريقيا (إياب الدور التمهيدي)

شباب بلوزداد - الجمارك البوركينابي (18:00) على القناة السادسة الشبابية.

يوم السبت 21 سبتمبر:

كأس الكونفدرالية الإفريقية

شباب قسنطينة - نسواترمان الغاني (19:00) على القناة السادسة الشبابية

دوري أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي)

مولودية الجزائر - الاتحاد المنستيري التونسي (20:00) على القناة الأولى الأرضية

يوم الأحد 22 سبتمبر:

كأس الكونفدرالية الإفريقية (الدور التمهيدي)

اتحاد العاصمة - الملعب التونسي (18:00) على القناة السادسة الشبابية

يوم الثلاثاء 24 سبتمبر:

الدوري الجزائري (الجولة الأولى)

مولودية وهران - شبيبة الساورة. (18:00) على القناة السادسة الشبابية.