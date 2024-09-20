برنامج المباريات المنقولة على قنوات التلفزيون الجزائري

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كشف التلفزيون الجزائري عن برنامج المباريات المنقولة على قنواته في مختلف المنافسات (البطولة المحترفة، الكؤوس الإفريقية).
يوم الجمعة 20 سبتمبر:
دوري أبطال إفريقيا (إياب الدور التمهيدي)
شباب بلوزداد - الجمارك البوركينابي (18:00) على القناة السادسة الشبابية.
يوم السبت 21 سبتمبر:
كأس الكونفدرالية الإفريقية
شباب قسنطينة - نسواترمان الغاني (19:00) على القناة السادسة الشبابية
دوري أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي)
مولودية الجزائر - الاتحاد المنستيري التونسي (20:00) على القناة الأولى الأرضية
يوم الأحد 22 سبتمبر:
كأس الكونفدرالية الإفريقية (الدور التمهيدي)
اتحاد العاصمة - الملعب التونسي (18:00) على القناة السادسة الشبابية
يوم الثلاثاء 24 سبتمبر:
الدوري الجزائري (الجولة الأولى)
مولودية وهران - شبيبة الساورة. (18:00) على القناة السادسة الشبابية.