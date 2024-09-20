الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي

سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بالدخول الاجتماعي والمدرسي (2024-2025)، من أجل تسهيل حركة المرور وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التربوية، حسبما أورده، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته، اليوم الجمعة، أن هذا المخطط الأمني يرتكز على "التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات عبر الشبكة الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني من أجل تسهيل حركة المرور".

ولهذا الغرض -يضيف البيان- "سيتم توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة، لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية، بهدف توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية، خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج، وذلك تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ وضمانا لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم".

كما "ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة، برنامجا إتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وأوليائهم، حول الوقاية من انتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الاحترازية للحد من حوادث المرور, من أجل حماية ومرافقة هذه الفئة"، وفقا لنفس المصدر.