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ثقافة

توفي في تونس...تشييع جنازة أول مدير لشركة الملاحة البحرية بعد الاستقلال

20 سبتمبر 2024 ()

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شيعت اليوم بمقبرة سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية لتونس، جنازة المجاهد أحمد بن علي شريف، أحد المؤسسين الأوائل للشركة الوطنية للملاحة البحرية وأول مدير عام للشركة.

 وتوفي المجاهد أحمد بن علي شريف بعد مرض عضال ألم به في الفترة الأخيرة، عن عمر ناهز 98 عاما من مواليد شلاطة في بجاية، حيث التحق الفقيد بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956، كمناضل في سبيل الاستقلال.

 وبعد الاستقلال عهد اليه مع مجموعة من الإطارات، تأسيس الشركة الوطنية للملاحة البحرية، حيث كان أول مدير عام للشركة. وعمل المرحوم بن علي شريف، بعد ذلك في شركة سوناطراك، وشغل عدة مسؤوليات في هذه الشركة، قبل أن يقرر الاستقرار في تونس.

وحضر مراسم الجنازة اليوم، سفير الجزائر والقنصل العام، فيما عزى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في وفاة المجاهد أحمد بن علي شريف.

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