مشروع استثماري قطري جديد بالمنيعة

استفادت الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة الريان للترقية العقارية الجزائرية (القطرية)، من شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح الممنوح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بهدف الاستثمار في مجال الزراعات الاستراتيجية في ولاية المنيعة.

وأبرز والي ولاية المنيعة، مختار بن مالك، خلال إشرافه على مراسم تسليم عقد الامتياز الفلاحي "شهادة التأهيل" للمستثمر، -حسب بيان نشر على حساب الولاية عبر "فيسبوك"- أمس الخميس، أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، مؤكدا أن مصالحه تسعى لتذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح هذا الاستثمار الواعد من خلال التسريع في عملية منح رخص حفر الآبار الفلاحية والوثائق المنظمة لسير ذات المشروع.

ومن جهته، أكد المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمنيعة، شتوح لحسن، أن تسوية هذا الملف الاستثماري الذي كان عالقا، "يعد خطوة نحو دعم خطة الدولة للرفع من قدرات الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية"، وفق البيان.

وأكد ممثل الشركة والمكلف بتسيير المشروع، جخدم حاج عيسى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، "أن هذا الاستثمار الفلاحي سيقدم إضافة للمنطقة من خلال تطوير الزراعات الاستراتيجية بمختلف أصنافها وفق البرنامج المتفق عليه مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية''.

كما سيتم الشروع –يضف ذات المسؤول-عن قريب في تركيب 27 مرشا محوريا آخرا فضلا عن ثلاثة (3) مرشات هي الآن حيز الخدمة وذلك في إطار التسوية الجديدة التي منحت لذات المستثمرة بهدف توسيع المساحات المسقية من مختلف الشعب الزراعية خصوصا الحبوب والأعلاف، و"هناك طموح لتوسيع المشروع إلى مساحات أخرى إذا تم تحقيق نتائج مشجعة وإنتاج وفير في هذا الاستثمار".

و"يتربع هذا المشروع الاستثماري وهو ثمرة شراكة جزائرية-قطرية، على مساحة 1.811 هكتار بالمحيط المسمى سرق لعرج ببلدية حاسي الفحل"، حسب ما تم شرحه من قبل ممثلي المشروع.