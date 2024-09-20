صادي يتحدث عن تطبيق تقنية "الفار"

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد، (VAR) لأول مرة في منافسة الرابطة المحترفة، بمناسبة انطلاق الموسم الكروي الجزائري 2024-2025.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الـ"فاف" وليد صادي لموقع "Cafonline.com": أن "الجزائر شهدت استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في الرابطة المحترفة، وهذا تحدٍ رفعناه منذ قدومنا على رأس الاتحاد، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد سيكون بطريقة تدريجية في مباريات الدوري الجزائري، حتى نصل لاستخدامها في جميع المباريات، ولكي يأخذ كل نادٍ حقه."

بالمناسبة، شهد ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، خلال المباراة التي جمعت بين وفاق سطيف ومولودية البيض، مساء الخميس 19 سبتمبر، انطلاق تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد، بعد قرار الفاف، باعتمادها رسميا، في مباريات الموسم الكروي الجديد.

هذا وثمن صادي، دعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تكوين 35 حكما جزائريا لاستعمال هذه التقنية، قائلا: "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى لمواكبة ما يحدث في الكرة العالمية، وتطبيق توصيات الفيفا والكاف، نشكر أيضا الاتحاد الإفريقي على مساعدتنا في تكوين حكامنا في أكاديمية كاف في القاهرة".

والتحقت الجزائر، بقائمة البلدان الإفريقية التي تعتمد على تقنية حكم الفيديو المساعد على مستوى دورياتها المحلية، لتواصل بذلك سيرها في طريق تطوير كرة القدم، يضيف المصدر.