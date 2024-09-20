"لا أريد الموت دون زيارة الجزائر مجدّدا"

أعرب الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، عن مشاعره العميقة تجاه الجزائر.

وقال الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي في "فايسبوك"، بأن حاليلوزيتش أسرّ له، خلال لقاء جمعهما في العاصمة البوسنية، سراييفو بأنه "لا يريد الموت دون زيارة الجزائر مجددًا"، مما يعكس ارتباطه القوي بالبلاد والشعب الجزائري.

وتصريحات حاليلوزيتش للإعلامي الجزائري حفيط دراجي، كانت خلال حضوره ملتقى "سراييفو" لعرض "فيلم أبرز محطات حاليلوزيتش الكروية والتدريبية"، كضيف شرف.

وسبق للمدرب البوسني أن قاد المنتخب الجزائري بين 2011 و2014، محققًا إنجازات بارزة، منها التأهل إلى كأس العالم 2014 في البرازيل وبلوغ الدور الثاني، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًّا.