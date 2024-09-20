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رئيس جنوب إفريقيا يهنئ الرئيس تبون

20 سبتمبر 2024 ()

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بعث رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، برسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر له فيها عن "أحر التهاني" بمناسبة انتخابه لولاية ثانية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "فخامة الرئيس وأخي العزيز، ينضم إلي، حكومة وشعب جنوب إفريقيا لنقدم لكم وللحكومة وللشعب الجزائري أحر التهاني، بمناسبة انتخابكم مجددا رئيسا للجمهورية، وهو ما يعكس مستوى الثقة التي وضعها  فيكم الشعب الجزائري".

وأضاف المصدر، "وأغتنم هذه المناسبة أيضا لأعبر لفخامتكم عن تمنياتي لكم بموفور الصحة، مؤكدا رغبتنا في المزيد من الارتقاء بعلاقاتنا وتعزيزها، ومواصلة خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك على أسس قوية.. فتفضلوا فخامة الرئيس بقبول فائق تقديري".

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