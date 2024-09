Le président de la République reçoit les félicitations des chefs d’Etats

Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a adressé un message au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour lui exprimer ses "chaleureuses félicitations" à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, selon un communiqué de la présidence de la République.

"Excellence, Monsieur le Président et cher frère, le gouvernement et le peuple sud-africains se joignent à moi pour vous adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple algériens, nos plus sincères félicitations pour votre réélection à la présidence, témoignant ainsi de la confiance que le peuple algérien place en vous", a écrit le président Ramaphosa dans son message de félicitations, selon le communiqué.

"Je saisis cette occasion pour vous souhaiter une bonne santé, et réaffirmer notre volonté de renforcer davantage nos relations et de continuer à œuvrer sur des bases solides pour l'intérêt commun. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la République d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique jeudi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Votre excellence Monsieur le président, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous souhaite d'excellents résultats dans l'accomplissement de cette noble mission au service du peuple algérien", a écrit le président ukrainien dans son message de félicitations, selon le communiqué.

Dans le même cadre, le président des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Au cours de votre premier mandat, nos deux pays ont œuvré de concert à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la violence et en faveur du règlement des conflits régionaux, y compris par l'apaisement à travers notre action au Conseil de sécurité des Nations Unies", a dit le président américain, selon le communiqué.

Biden a en outre indiqué au président de la République qu'il souhaitait, à la lumière de cette évolution, "bâtir des relations profondes en matière de commerce et d'investissement, à travers l'intensification des échanges entre les deux peuples, et œuvrer pour des progrès tangibles dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

"Je vous adresse, ainsi qu'au peuple algérien, mes vives félicitations", a ajouté le président américain.