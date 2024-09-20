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رياضة

حملة ضد رياض محرز بسبب وشاح

20 سبتمبر 2024 ()
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اضطر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، الرد عبر تغريدة في منصة "ايكس" على جدل أعقب مشاركته في اللقاء الأخير لناديه اليوم.

واجه نادي الأهلي السعودي الذي يلعب له رياض محرز نادي ضمك لحساب الجولة الرابعة لبطولة "روشن" السعودية.

ودخل اللاعبون وهم يرتدون وشاحا بمناسبة احتفال السعودية بيومها الوطني المصادف لـ 23 سبتمبر 2024، وأظهرت صورا أن رياض كان الوحيد من بين لاعبي الفريقين الذي لم يرتد الوشاح إياه.

ما أثار جدلا في السعودية ودفع اللاعب السابق لنادي مانشيستر سيتي للرد على منصة "ايكس" قائلا "لا أحد منحني الوشاح قبل النشيد الوطني السعودي، بل تحصلت عليه بعد نهايته”، وأرفق رياض رسالته بصورة وهو يرتدي الوشاح أثناء التصافح بين اللاعبين قبيل انطلاق المباراة.

ويواجه بطل إفريقيا 2019 موجة انتقادات كبيرة منذ بداية الموسم، بسبب أدائه خلال المباريات.

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