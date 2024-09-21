زياش يزلزل عرش محمد السادس (صورة)

وجه الدولي المغربي، حكيم زياش، صفعة مدوية لنظام المخزن المطبّع مع الكيان الصهيوني.

عبر ستوري في حسابه الرسمي في منصة "أنستغرام"، نشر لاعب قلعة سراي التركي، فيديو مقزز لجنود صهاينة ينكلون بجثث على سقف بناية ويلقون بإحداها من أعلاها.

ثم عاد بعدها بستوري أخرى كتب فيها "منشوري السابق كان أيضا موجها لحكومة بلادنا المغربية التي تساند الابادة ولباقي الحكومات التي تدعم هذا، عار عليكم.. كفى كفى".

وواصل "ولأخواتي وإخوتي في المغرب وفي باقي أنحاء العالم ابقوا بأصواتكم عالية قدر ما استطعتم وأنا معكم.. فلسطين حرة".

الرسالة الشجاعة والقوية للاعب السابق أجاكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الانجليزي، أثارت زوبعة كبيرة في المغرب، وتحدث مصادر إعلامية أن اللاعب تعرض لضغوطات لسحب منشوره، وقد تكلفه مكانته في صفوف المنتخب المغربي.