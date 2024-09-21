أمطار غزيرة على 44 ولاية (تحديث)

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة، على أغلب مناطق البلاد.

ووفق نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، فإن أمطارا غزيرة، تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا، تتساقط على ولايات: البيض، غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال والمغير، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، الى غاية العاشرة ليلا.

فيما ستشهد ولايتا: تندوف وبني عباس، أمطارا غزيرة، تتعدى 40 ملم، وذلك ابتداء من التاسعة من صباح يوم غد الأحد.

وأضاف تنبيه لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة تتعدى كميتها 20 ملم محليا، ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم، وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على ولايات: سيدي بلعباس، تيارت، تلمسان، سعيدة، النعامة، بشار، الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، تيميمون، عين ڤزام، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، برج باجي مختار. بالإضافة إلى ولايات: ميلة، تمنراست، تبسة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، عين تموشنت، المنيعة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.