نشاط أممي مكثف للوزير عطاف

حل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم السبت، بنيويورك لتمثيل الجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.

ذكر بيان لوزارة الخارجية أن الوزير عطاف سيشارك في "قمة المستقبل" المقرر انعقادها يومي 22 و23 سبتمبر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفاد المصدر نفسه، أن الوزير عطاف سيشارك أيضا في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المُبرمج من 24 إلى 30 سبتمبر، تحت شعار "العمل معا من أجل النهوض بالسـلام والتنمية المسـتدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة".

وفي إطار عضوية الجزائر بمجلس الأمن الأممي، ذكر البيان أن عطاف سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستنظم في هذا الإطار بالموازاة مع أشغال الجمعية العامة، لاسيما جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الوفد الجزائري حول القضية الفلسطينية، وكذا الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن، حول تفعيل دور العمل الدولي متعدد الأطراف في ترقية السلم والأمن الدوليين.

وعلى هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة، سيشارك عطاف أيضا في "الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا، على غرار جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وكذا مجموعة الـ77 والصين".

كما سيكون للوزير العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا.