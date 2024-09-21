إنقاذ 22 شخصا حاصرتهم سيول الأمطار

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ عدة أشخاص حاصرتهم السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، خلال الساعات الماضية.

ففي بلدية سيدي سليمان بولاية البيض، وفق بيان مصالح الحماية المدنية، تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن سيارة حاصرتهم مياه الأمطار، بمفترق الطرق سيدي سليمان بالطريق الوطني رقم 47.

كما تام إنقاذ شخصين كانا على متن دراجة نارية محاصرين إثر ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 47، بمنطقة حاسي جرباعة.

وتدخلت ذات المصالح، على الساعة 22 سا 55 د، في بشار، من أجل إنقاذ شخص محصور إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بواد الصفاية، بلدية ودائرة العبادلة.

كما تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن دراجة نارية محاصرين إثر ارتفاع منسوب مياه واد الرمتة بالمكان المسمى أغلال.

أما في ولاية بني عباس، تم إنقاذ شخص كان على متن سيارة عالقة بواد الساورة، يضيف المصدر.

كما تم إنقاذ 12 شخصا في ولاية تندوف، كانوا على متن سيارة نفعية حاصرتهم مياه الأمطار إثر ارتفاع منسوب مياه واد مركالة.