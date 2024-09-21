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مجتمع

حجز كمية معتبرة من المخدرات

21 سبتمبر 2024 ()
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تمكنت عناصر المصالح الأمنية المختصة، بالناحية العسكرية الخامسة، من توقيف تاجري مخدرات، وحجز كمية معتبرة من الكوكايين والكيف المعالج، ببريكة، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، قام أفراد المصالح الأمنية المختصة بالناحية العسكرية الخامسة، مدعومين بأفراد فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببريكة، يوم 18 سبتمبر 2024، بتوقيف تاجري مخدرات".

وأفادت الوزارة بأن هذه العملية النوعية "مكنت من حجز: 13.20 كيلوغراما من مادة الكوكايين، 8.80 كيلوغراما من الكيف المعالج، مسدس تقليدي الصنع، ثلاث عشرة خرطوشة،9200  قرص مهلوس".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

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