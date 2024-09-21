شبيبة القبائل ما بين مبولحي وبن رابح

تدرس إدارة شبيبة القبائل بالتنسيق مع المدرب عبد الحق بن شيخة، مستقبل منصب حارس المرمى في الفريق بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها حارس الفريق الأول قايا مرباح.

وسيكون متاحا لإدارة "الكناري" التقدم للاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب رخصة استثنائية لانتداب حارس "بطال" لتعويض مرباح.

وطرح اسم الحارس الدولي الأسبق رايس وهاب مبولحي الموجود دون فريق منذ فسخ عقده مع شباب بلوزداد كخيار مثالي لتدعيم منصب حارس مرمى في شبيبة القبائل لكنه خيار يواجه عدد من التعقيدات الهامة

حيث سيكون على إدارة الشبيبة في حال اللجوء لهذا الخيار (التعاقد مع مبولحي) ووفقا للقوانين تجميد اجازة مرباح لهذا الموسم وهو الأمر الذي لا يقبله المعني خاصة يتطلع للعودة إلى المنافسة قبل نهاية الموسم الحالي بناءا على تقارير الأطباء الذين أكدوا امكانية تحقيق ذلك في غضون ست أشهر بعد العملية الجراحية التي أجراها بمستشفى تيزي وزو.

وطلب مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة من من الادارة التريث في مسألة انتداب حارس جديد مشيرا بأن يريد اختبار الحارس الثاني بن رابح الذي يملك امكانات جيدة (قاد الفريق للتتويج بكاس الرابطة الموسم الماضي) خلال المباريات الأولى للموسم مع امكانية الاعتماد عليه بشكل نهائي في حال ما كان موفقا في هذا الاختبار وهو ما يعني استبعاد امكانية انتداب حارس جديد بما فيهم مبولحي.

في انتظار ذلك تعهدت ادارة الشبيبة بالتكفل الجيد للحالة الصحية لقايا مرباح وتدرس في هذا المجال خيار طلب توسط الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل نقل مرباح للعلاج في أسبيتار بقطر.