استثمارات سوناطراك بليبيا في الطريق الصحيح

تباحث الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، مع وفد رفيع المستوى من ليبيا، يقوده وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق.

وركز هذا اللقاء، الذي جرى على هامش مشاركة حشيشي في المؤتمر الطاقوي "غازتيك" بمدينة هيوستن الأمريكية، على التعاون القائم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تم تعديلها مطلع السنة الجارية، وتستهدف استئناف نشاط المجمع الجزائري من أجل استكمال التزاماته التعاقدية والشروع في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة بالشراكة في ليبيا.

وأكد الطرفان، حسب ما جاء في بيان سوناطراك، خلال هذه الجلسة، على التزامهما بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكلا الجانبين في هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى، قام الرئيس المدير العام لسوناطراك والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى مقر شركة "هانيويل" بهيوستن، المختصة في الخدمات الطاقوية وأنظمة المراقبة والتحكم.

خلال هذه الزيارة، قام ممثلو "هانيويل" باستعراض آخر التكنولوجيات التي تم التوصل إليها على مستوى هذه الشركة، في مجال الكشف عن انبعاثات غاز الميثان والحلول الرقمية لتحقيق نجاعة المنشآت، وكذا أنظمة التحكم، وحلول تقليص البصمة الكربونية في صناعة الطاقة.

ب.سعيد