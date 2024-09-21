المدير العام للأمن الوطني يشارك في معرض تركيا للتجهيزات الأمنية

شارك المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بالعاصمة التركية أنقرة، في فعاليات معرض تجهيزات الأمن المعروف بـ"IGEF 2024"، والذي انتهى اليوم، وينظم المعرض تحت رعاية وزارة الداخلية التركية، ويشارك فيه وفود رفيعة المستوى يمثلون عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات دولية كبرى ناشطة في مجال الأمن.

وبحسب بيان إعلامي للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا "الفضاء الاستعراضي شكّل فرصة لجهاز الأمن الوطني للاطلاع على آخر التطورات وأحدث التقنيات في مجال الصناعات الأمنية، الاتصالات والأمن السيبراني، كما سمح بالتعرف على التجارب الفعالة في مواجهة الجريمة المستحدثة والعابرة للدول".

وعلى هامش هذه التظاهرة، كان "للمدير العام للأمن الوطني، لقاء ثنائي جمعه بنائب وزير الداخلية التركي، منير كارا أوغلو، بحضور سفير الجزائر في تركيا، عمار بلاني، تباحث فيه الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة البلدين، بما يخدم المسائل الأمنية ذات البعد المشترك".