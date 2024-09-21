الشلف: شن عمليات مداهمة لبؤر الإجرام

نفذت الفرق العملياتية للشرطة القضائية، لأمن ولاية الشلف، نهاية الأسبوع، عمليات مداهمة واسعة النطاق على مستوى بلديات الولاية المختلفة، تم من خلالها تفقد هوية وتعريف 677 شخصا، وكذا إخضاع 791 مركبة بمختلف أصنافها، بما فيها دراجات نارية، لعمليات التفتيش والمراقبة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 45 شخصا، من بينهم 31 شخصا مطلوبا لدى العدالة، بموجب أوامر أحكام قضائية مختلفة، مع حجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز 8 أسلحة بيضاء، واسترجاع دراجة نارية محل سرقة.

وقد جرت هذه الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم، حسب بيان الشرطة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.