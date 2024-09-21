ضربة موجعة لمولودية الجزائر

خسرت مولودية الجزائر خدمات اللاعب المميز زكريا دراوي، قبل ساعات عن مواجهة الإياب أمام نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

وأعلن فريق مولودية الجزائر، عبر بيان رسمي عن تعرض دراوي إلى كسر على مستوى اليد، وهذا خلال حصة تدريبية خاضتها تشكيلة الفريق مساء أمس الجمعة بمركز التدريبات بزرالدة، وبعد أن أكد البيان غياب اللاعب السابق لشباب بلوزداد عن مواجهة الاتحاد المنستيري، المقررة مساء اليوم السبت، بملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت بالـدويرة، طمأن الفريق بأن إصابة دراوي ليست خطيرة وسيندمج في التدريبات في غضون الأيام القليلة القادمة