بروتوكول تعاون بين هذه الهيئات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية

وقع المجمع الوطني للخدمات المينائية SERPORT، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع المديرية العامة للجمارك من أجل الربط البيني بين النظام المعلوماتي للجمارك "ALCES "والمنصة الرقمية المينائية" APCS".

جاء هذا بمناسبة اليوم الإعلامي حول الربط البيني بين النظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية الذي شارك فيه وزير المالية لعزيز فايت والذي أشرف عليه وزير النقل محمد الحبيب زهانة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحديث ورقمنة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتبسيط عمليات الجمارك.

خلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد وزير المالية على الأهمية الكبرى للموضوع المطروح، وأشار إلى أن تحقيق الربط البيني بين مختلف الفاعلين في سلسلة التجارة الخارجية يشكل أولوية وطنية نظرًا لما يوفره من مزايا عديدة، أبرزها رقمنة إجراءات الجمارك، والتي تسهم في تسهيل وتسريع التعاملات التجارية.

وأكد المتحدث على ضرورة تعزيز التعاون الوثيق بين مصالح الجمارك ومختلف الشركاء، معتبرا ذلك خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع الجمارك، الذي شهد نقلة نوعية من خلال إطلاق النظام المعلوماتي للجمارك "ALCES"، والذي أسهم في تحسين أداء الجهاز الجمركي وتقليص آجال المعاملات الجمركية.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية عن التزامه الشخصي بدعم هذا المشروع الطموح، مؤكدًا على ضرورة استكمال الأشغال المتعلقة بالربط البيني والتحول الرقمي الشامل في مختلف مكونات القطاع المالي، بما في ذلك ترقية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني.