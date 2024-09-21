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رياضة

الفاف تعيد الاعتبار لرئيس رابطة سابق

21 سبتمبر 2024 ()

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أعاد أعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، الاعتبار لرئيس رابطة البويرة الولائية لكرة القدم الأسبق، نور الدين بكيري، خلال اجتماعهم.

وجاء قرار رد الاعتبار لبكيري، بعد عقوبة الإقصاء التي سلطتها عليه الاتحادية السابقة تحت رئاسة خير الدين زطشي وبضغط من عضو المكتب الفدرالي آنذاك، عمار بهلول، حيث أفضت الحملة وقتها ضد بكيري إلى إقصائه نهائيا بتهم تتعلق، حسب الاتحادية السابقة، بسوء التسيير.

وبعد معركة طويلة على مستوى القضاء، حصل نور الدين بكيري على البراءة، وسارع لتقديم الإثبات للاتحادية الحالية على براءته، بما جعل المكتب الفدرالي، برئاسة وليد صادي، تقرر اليوم رفع العقوبة عنه.

 

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