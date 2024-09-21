الجلفة: حالتا وفاة وفقدان طفل بسبب سيول الأمطار

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بفيض البطمة، مدعمة بفِرق من الوحدة الرئيسية بالجلفة، بعد ظهر اليوم السبت في حدود الساعة 14:25، إثر حادث مأساوي لسقوط شاحنة صغيرة من نوع "هاربين" في مجرى واد جرفتها مياه الأمطار نتيجة التقلبات الجوية، وذلك في بلدية عمورة.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحيتين، إحداهما تبلغ من العمر 38 عاما والأخرى 7 سنوات. كما أصيب شخصان آخران، يبلغان من العمر 40 و45 عاما، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، وتم إجلاؤهما إلى قاعة العلاج بعمورة.

بينما سجل فقدان طفل صغير يبلغ من العمر حوالي سنة ونصف، جرفته مياه الوادي. وقد بدأت عمليات البحث تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالجلفة، مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية.