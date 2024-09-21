الجلفة: إحباط محاولة ترويج 45 ألف كبسولة من المهلوسات

في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الجلفة، بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك، في إحباط محاولة تمرير وترويج ما يقارب 45,000 كبسولة من مادة "بريغابالين" خلال هذا الأسبوع. العملية التي أشرفت عليها النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص كانوا يشكلون جزءا من شبكة إجرامية مختصة في تهريب وترويج المؤثرات العقلية.

ووفقاً لبيان مصالح الأمن في الجلفة، فقد تم ضبط 44,563 كبسولة من نوع بريغابالين، بالإضافة إلى حجز أربع مركبات كانت تستعمل في عملية نقل هذه الكمية الكبيرة. كما تم مصادرة مبلغ مالي يقدر بـ 1,996,500 دينار جزائري، يُعتقد أنه من عائدات النشاط الإجرامي.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات المشتركة بين مصالح الأمن والجمارك، والتي تهدف إلى تقويض نشاطات الشبكات الإجرامية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي. وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم قضائيا.