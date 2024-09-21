بشار: الشروع في إنجاز محطة كهروضوئية في بني ونيف

أفاد مسؤول محلي اليوم السبت بأنه شرع في إنجاز محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 20 ميغاوات في دائرة بني ونيف الحدودية (110 كلم شمال بشار).

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتار، حسب توضيحات المسؤول المكلف بالتسيير على مستوى الدائرة العربي مداني.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة خاصة متخصصة، بينما ستتولى شركة سونلغاز متابعة الجانب التقني لجميع مراحل الإنجاز.

وبالإضافة إلى محطة بني ونيف، من المقرر إنجاز وتجهيز ثلاث محطات شمسية أخرى بولاية بشار. المحطتان الأخريان ستتم إقامتهما في القنادسة بقدرة 120 ميغاوات وفي العبادلة بقدرة 80 ميغاوات.

تأتي هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي، والتي تهدف إلى استغلال الطاقات المتجددة وإحداث قطيعة مع النموذج التقليدي القائم على المحروقات. حيث تم إعداد مخطط العمل لهذه الاستراتيجية حتى آفاق 2035.