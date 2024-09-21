تغيير تاريخ مباراة الطوغو

ستجري مباراة المنتخبين الجزائري والطوغولي برسم الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بملعب كيغي في العاصمة لومي يوم 14 أكتوبر 2024 بدلا من يوم 15 أكتوبر.

وكانت الفاف قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مباراة الجولة الرابعة أمام منتخب الطوغو في لومي يوم 15 أكتوبر، بناء على اختيار الاتحادية الطوغولية لكرة القدم، قبل أن تتلقى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، مراسلة من الكاف تعلمها بتغيير موعد المباراة وبرمجتها، رسميا، يوم 14 أكتوبر 2024 على الساعة السابعة مساء، بناء على طلب الجانب الطوغولي.

يذكر أن موعد الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 سيجمع المنتخبين الجزائري والطوغولي يوم 10 أكتوبر 2024 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة الثامنة مساء.

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