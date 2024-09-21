قرار "الفاف" بخصوص "الشان"

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلال الاجتماع المنعقد اليوم، عدم إشراك المنتخب الوطني المحلي في تصفيات الطبعة الثامنة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين (الشان).

وستجري الطبعة المقبلة لبطولة إفريقيا للمحليين من 1 إلى 25 فيفري 2025، حسب ما أعلن عنه رئيس "الكاف"، الدكتور باتريس موتسيبي يوم الإثنين الماضي بثلاثة بلدان وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا.

للتذكير، فإن الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للمحليين احتضنتها الجزائر بامتياز، ونال منتخب السنغال اللقب في نهائي جمعه بالمنتخب الجزائري.